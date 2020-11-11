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Aktüel İnsan hakları kuruluşlarından İsrail'e "tarım arazilerini tahrip etmeyi durdurun" çağrısı
Aktüel

İnsan hakları kuruluşlarından İsrail'e "tarım arazilerini tahrip etmeyi durdurun" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:14:16 -
İnsan hakları kuruluşlarından İsrail'e "tarım arazilerini tahrip etmeyi durdurun" çağrısı

GAZZE (AA) - Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşları, İsrailli yetkililerden Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin tahrip edilmesinin durdurulmasını talep etti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH) ve Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 Ekim'de Gazze sınırındaki tarım arazilerine buldozerlerle girerek, onlarca dönümdeki mahsule ve sulama ağlarına hasar verdiği belirtildi.

Gazze'deki Tarım Bakanlığının paylaştığı bilgiye göre en az 10 çiftçinin geçim kaynağının büyük ölçüde zarar gördüğü ve hasarın 32 bin dolara ulaştığı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail hükümetinin hukuk danışmanı Avichai Mandelblit ve askeri savcı General Sharon Afek'e acil mesaj gönderildiği aktarıldı.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail'e söz konusu saldırıyı soruşturma ve çiftçilere tazminat ödeme çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel sağlık krizine rağmen İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde imha politikaları uygulamaya, gıda güvenliğini ve işgal ettiği bölgelerdeki nüfusun geçimini etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.


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