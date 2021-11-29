İnsan beyninden alınan bir parça ilk kez dışarıda 12 saat boyunca canlı tutuldu

Danimarka’da yer alan Kopenhag Üniversitesi'nden Emma Louise Louth liderliğindeki bir grup bilim insanı, bir hastanın korteksinden bir parça beyin dokusu çıkardı. Ardından bu dokunun hayatta kalmasını sağlamak için yeni bir süreç başlattı.

Bununla birlikte, araştırmacılar önce dokuyu soğutarak oksijenli kalmasını sağladı. Böylece hücreler canlı kaldı ve daha sonra küçük parçayı, beyin omurilik sıvısında bulunan aynı bileşenlerden oluşan (iyonlar ve mineraller) karışımına yerleştirdi.

İnsan beyninden alınan bir parçayı 12 saat canlı tutmayı başardı. Yeni gelişmenin yalnızca hayvanlarla mümkün olan çalışmaların ve deneylerin yapılmasına izin verdiği duyuruldu. Çalışmada, "Fareler üzerinde yapılan çalışmalar, bir iPhone'u tamir etmeye çalışırken Nokia 3310'a bakmak gibidir" denildi.