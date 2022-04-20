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Yerel İnsafsız Yunanın ittiği 50 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı
Yerel

İnsafsız Yunanın ittiği 50 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı

Yunanistan tarafından can salı içerisine konularak geri itilen 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 09:44:00 -
İnsafsız Yunanın ittiği 50 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı

Yunanistan tarafından can salı içerisine konularak geri itilen 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 28, İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında ise 22 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına geri itildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

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