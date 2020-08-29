İnşaattaki güvenlik filesi işçinin hayatını kurtardı
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaatın 13. katından düşen işçi, güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı.
Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda bir inşaatın 13. katında çalışan işçilerden Gökhan Atmaca (31), dengesini kaybederek düştü. Atmaca, güvenlik amacıyla inşaat etrafına çekilen file sayesinde 11. katta asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asılı kaldığı fileden kurtarılan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.