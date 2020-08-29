  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnşaattaki güvenlik filesi işçinin hayatını kurtardı
Aktüel

İnşaattaki güvenlik filesi işçinin hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:17:23 -
İnşaattaki güvenlik filesi işçinin hayatını kurtardı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaatın 13. katından düşen işçi, güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda bir inşaatın 13. katında çalışan işçilerden Gökhan Atmaca (31), dengesini kaybederek düştü. Atmaca, güvenlik amacıyla inşaat etrafına çekilen file sayesinde 11. katta asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asılı kaldığı fileden kurtarılan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Adana'da yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede
Ekonomi

Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Türk Savunma Sanayii bir ihracatı daha başarıyla gerçekleştirdi. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, zırhlı araçlarını Umman'a gönderdi. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı