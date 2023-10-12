  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD savaş gemisi neden bölgede? Cihat Yaycı bombayı patlattı! Amaçları Filistin değil Türkiye

Çocuklar ve kadınlar hedefte! Çocuklar ve kadınlar hedefte

Tıp dünyasını heyecanlandıran krem! Erzurum'da geliştirilip yaşlı kadında denendi... Sonuç inanılmaz

İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum demişti. Ne oldu da döndün Kerimoğlu? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İmamoğlu ile kol kola

Bakan duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

146’da yok,46’da yok 6’da hiç yok! Trollerin temsilcisi Altaylı’ya laiklik dersi!

İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Hangi iller öne çıktı?

Tarım Kredi Marketler'den dev indirim kararı! Fiyatlar dip yapacak, o tarihi kaçırmayın

Pink Floyd'un solistinden Filistin'e destek
Yerel İnşaatta şüpheli ölüm
Yerel

İnşaatta şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2023-10-12 13:48:00 -
İnşaatta şüpheli ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bekçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, bekçi olarak çalışan Salih A.'yı (66) hareketsiz şekilde görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Salih A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kask takmayan sürücü ölümden döndü
Kask takmayan sürücü ölümden döndü

Yaşam

Kask takmayan sürücü ölümden döndü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilim insanları uzun çalışma sonucu yıldırımın yönünü değiştirdi! Dünyada ilk defa tespit edildi, ölüm oranı düşecek
Bilim insanları uzun çalışma sonucu yıldırımın yönünü değiştirdi! Dünyada ilk defa tespit edildi, ölüm oranı düşecek

Teknoloji

Bilim insanları uzun çalışma sonucu yıldırımın yönünü değiştirdi! Dünyada ilk defa tespit edildi, ölüm oranı düşecek

Operatör ölümden böyle döndü
Operatör ölümden böyle döndü

Yaşam

Operatör ölümden böyle döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23