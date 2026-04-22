İnşaatta korkunç kaza! İşçi akıma kapıldı
Mardin Artuklu'da inşaatta çalıştığı sırada çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 23 yaşındaki işçi, 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde inşaatta çalışan genç işçi, elektrik akımına kapılmasının ardından metrelerce yükseklikten düştü.
Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yusuf E., 3’üncü kata çektiği demirin yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Yusuf E., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.