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İnşaatta feci ölüm! 6 gün önce işe başlamıştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Ömer Üren (27), dengesini kaybedip, 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek, yaşamını yitirdi.

04 Eylül 2018 Salı 14:11
İnşaatta feci ölüm! 6 gün önce işe başlamıştı

Olay, sabah saatlerinde, Pazarkapı mevkisinde meydana geldi. Belediye ve kaymakamlık binasının inşaatında çalışan Ömer Üren, dengesini yitirip, 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Üren'in düştüğünü gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla inşaata gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Üren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Üren'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Ömer Üren'in, işe 6 gün önce başladığı ve evli olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:11
  1. Ağrı
  2. Trabzon
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  4. Feci ölüm
  5. inşaat işçisi
  6. Asansör boşluğuna düştü

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