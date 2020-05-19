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İnşaatta beton kalıp çöktü: 2 yaralı

Şanlıurfa’da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:59:44 -
İnşaatta beton kalıp çöktü: 2 yaralı

Şanlıurfa’da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü. Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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