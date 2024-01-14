İnşaatlar yarım kalıyor

Almanya'da yükselen maliyetlerden dolayı inşaat sektörü oldukça zor günler geçirirken, uzmanlar yeni yıl için de umutsuz konuştu. Sektör uzmanları, "2024'e kaygıyla bakıyoruz" açıklaması yaptı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), bu yıl sadece 225 bin konutun tamamlanabileceğini tahmin ederken, sayının 200 bine düşeceği görüşünü savunanlar da oldu.

Alman Hükümeti'nin hedefinin yılda 400 bin yeni konut olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Artık bu sayı ulaşılamaz oldu" dedi. FRANKFURT

ÖNE ÇIKAN VİDEO