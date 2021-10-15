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Yerel İnşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı
Yerel

İnşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:25:00 -
İnşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatın 8. katında çalışan duvar ustası Ali Gökçe, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gökçe'nin, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, inşaat çevresinde inceleme yaptı.

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