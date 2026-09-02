  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gaye Erkan’ı bu yüzden mi şikayet ettiler? Kıskançlık kokuları geliyor... Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler! Dev projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi: İstanbul'a yeni raylı sistem müjdesi! SSB Başkanı Haluk Görgün ‘hayırlı olsun’ dedi! Gökbey helikopterinde tarihi gün Koltuk kavgası bitti, işler değişti! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan samimi selamlaşma AB ve NATO köşeye sıkıştı! Almanya'daki şüpheli İHA fiyaskosu sonrası Rusya'ya iftira yarışına girdiler! Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı! 4 milyar Euro harcadılar Ateistler buna ne diyecek? Bilim adamları Kur'an'ın dediğine geldi Destici: Türkiye’nin mücadelesi, terör örgütleriyle idi Kürtlerle hem din hem kan kardeşiyiz
Yerel İnşaatın 4’üncü katından düştü! 21 yaşındaki genç ağır yaralandı
Yerel

İnşaatın 4’üncü katından düştü! 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İnşaatın 4’üncü katından düştü! 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaat halindeki 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen 21 yaşındaki E.K. ağır yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaatta korkutan olay yaşandı. İnşaat sahibinin yakını olduğu belirtilen 21 yaşındaki E.K., 5 katlı binanın 4’üncü katından toprak zemine düştü.

 

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan E.K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

8’inci kattaki balkondan düştü!
8’inci kattaki balkondan düştü!

Yerel

8’inci kattaki balkondan düştü!

Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti
Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Gündem

Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Köpeği ezip aracıyla üzerinde bekledi! Valilik vicdansızın peşine düştü
Köpeği ezip aracıyla üzerinde bekledi! Valilik vicdansızın peşine düştü

Gündem

Köpeği ezip aracıyla üzerinde bekledi! Valilik vicdansızın peşine düştü

Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti
Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti

Gündem

Sokakta yürürken ölüm başına düştü! Aile kavgasında fırlatılan saksı canından etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi!
Gündem

Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi!

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde kameralara yansıyan bu tarihi kare, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölç..
Times Meydanı'nda kanlı gece! Kapitalizmin başkentinde Bank Of America başkan yardımcısı katledildi
Gündem

Times Meydanı'nda kanlı gece! Kapitalizmin başkentinde Bank Of America başkan yardımcısı katledildi

Bireysel silahlanmanın, cezasızlığın ve toplumsal çürümenin tavan yaptığı ABD sokaklarında masum insanların can güvenliğinin tamamen sıfırla..
Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu!
Gündem

Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu!

Türkiye tarafından yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla birlikte, TÜBİTAK Marmara araştırma gemimiz tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23