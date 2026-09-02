İnşaatın 4’üncü katından düştü! 21 yaşındaki genç ağır yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un Bafra ilçesinde inşaat halindeki 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen 21 yaşındaki E.K. ağır yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaatta korkutan olay yaşandı. İnşaat sahibinin yakını olduğu belirtilen 21 yaşındaki E.K., 5 katlı binanın 4’üncü katından toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan E.K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.