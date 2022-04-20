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Ekonomi İnşaat sektöründe hareketli dönem başlıyor!
Ekonomi

İnşaat sektöründe hareketli dönem başlıyor!

Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım kış aylarının sona ermesiyle birlikte inşaat sektöründe hareketli dönemin başladığını söyledi. “İnşaat maliyetleri ve malzeme fiyatlarında oluşan fahiş fiyatlar sektörü olumsuz etkiliyor” diyen Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım “Fahiş fiyatların son bulması halinde inşaat sektörüne bahar ayının da gelmesi ile canlılık gelecektir” görüşünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 15:23:00 -
İnşaat sektöründe hareketli dönem başlıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara inşaat sektöründe bahar ayında olması beklenen gelişmeler hakkında konuşan Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, TÜİK Türkiye geneli konut satış istatistiklerine dair de değerlendirmede bulundu. Yıldırım bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte inşaat sektöründe hareketli bir döneme girildiğini ifade ederek “TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu ve Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti. Bu durum bahar ve yaz aylarında inşaat sektörünün hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.

Yabancılara konut satışında yüzde 31’lik artış oldu

Havaların iyileşmesiyle beraber yabancı yatırımcılara da satışların arttığını sözlerine ekleyen Erdoğan Yıldırım “Yabancılara yapılan konut satışları TÜİK verilerine göre Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Yaz sonuna kadar inşaat sektöründe yoğun dönem başlayacak” açıklamasında bulundu.

Fahiş fiyatlar sektörü olumsuz etkiliyor!

“İnşaat maliyetleri ve malzeme fiyatlarında oluşan fahiş fiyatlar sektörü olumsuz etkiliyor” diyen Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım “Fahiş fiyatların son bulması halinde inşaat sektörüne bahar ayının da gelmesi ile canlılık gelecektir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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