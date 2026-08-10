  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Yerel İnşaat şantiyesinde korkutan hortum
Yerel

İnşaat şantiyesinde korkutan hortum

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde, rüzgarın etkisiyle ilginç bir doğa olayı meydana geldi. Şantiye alanında aniden oluşan hortum, bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti. İşçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, yerden yükselen yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve kısa sürede dev bir hortum görünümü oluşturduğu görüldü. İş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, bir süre etkisini sürdürürken, şantiye çalışanları da yaşanan doğa olayını cep telefonlarıyla anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde hortumun beraberinde oluşturduğu toz bulutunun geniş bir alana yayıldığı görülürken, olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum, geride ilginç görüntüler bıraktı.

Bitlis’te yıllardır süren gelenek! Gelinliğiyle ata bindi, köyü böyle dolaştı
Bitlis’te yıllardır süren gelenek! Gelinliğiyle ata bindi, köyü böyle dolaştı

Yaşam

Bitlis’te yıllardır süren gelenek! Gelinliğiyle ata bindi, köyü böyle dolaştı

Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip
Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip

Yerel

Bitlis Valisi Karakaya'dan Güroymak'ta istihdam hamlesine yakın takip

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23