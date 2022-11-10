  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!

Bir JÖH'ün cephede yaşadığı tüyler ürperten anısı!

Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!

Kemalistler rahatını bozmadı, CHP'li Tunç Soyer'in '10 Kasım' dramı! Kimse gelmeyince 'çok acil' koduyla talimat verdi

Ali Babacan'ın "Londra Sermayesi" açıklamasını hatırlatan Arseven'den zor soru!

Yakından incelemek isteyenler dikkat! TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı!

Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!

"Harf İnkılabı" tartışması! Mustafa Kemal'in gazetesi bakın ne demişti
Ekonomi İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 120 arttı
Ekonomi

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 120 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:04:00 -
İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 120 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış kaydetti.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 117,11 aylık yüzde 2,10 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı; işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23