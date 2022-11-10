İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 120 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 117,11 aylık yüzde 2,10 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı; işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.