İnşaat maliyet endeksi kasımda yüzde 3,13 azaldı TÜİK'in açıkladığı kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksine göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2018’de bir önceki aya göre yüzde 3,13 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2018’de bir önceki aya göre yüzde 3,13 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,95 yükseldi. Kasımda aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4,28 düşüş, işçilik endeksinde yüzde 0,04 artış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,47, işçilik endeksi yüzde 17,42 yükseldi.

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