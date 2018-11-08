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İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Alışveriş merkezi inşaatının iskelesinden düşen işçi, yaşamını yitirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:05
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Üçkuyular Semti'ndeki alışveriş merkezi inşaatında kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak (41), bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü. Ağır yaralanan Kasım Ak, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:05
  1. izmir
  2. inşaat
  3. haberler

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