İnşaat işçisinin feci ölümü

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın en üst katında çalışma yapan yabancı uyruklu A.H. (47), iddiaya göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Diğer işçilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından işçinin cenazesi, savcılık incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.