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Avrupa İnşaat işçileri greve çıktı
Avrupa

İnşaat işçileri greve çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 07:35:00 -
İnşaat işçileri greve çıktı

Almanya'da 17 yıl aradan sonra inşaat işçileri grev kararı aldı. Sendikanın öncülüğünde başlatılan uyarı grevine katılan işçiler, maaşlarında yüzde 4 artış ve 400 euro zam talep ediyor. Taleplerine karşılık bulamayan 930 bin inşaat işçisi, ülkenin farklı kentlerinde grev yaparak seslerini duyurdu.

Almanya'da 17 yıl sonra inşaat işçileri greve başladı. Sendikanın çağrısıyla ülke çapında uyarı grevine giden inşaat işçileri, maaşlarında yüzde 4 oranında artışın yanı sıra 400 euro da zam talep ediyor. 930 bin inşaat işçisini kapsayan talebin karşılanmaması üzerine dün ülkenin farklı kentlerinde işçiler sokağa inip greve katıldı. HAMBURG

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