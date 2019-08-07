İnönü’de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde cami avlularında, cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması ile birlikte park ve bahçelerde de çim biçimi, çiçek ekimi ve çapalama ile çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdiler.

İlçenin her noktasında faaliyet gösteren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön planda tutuyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.