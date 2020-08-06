Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından tercih maratonu başladı. Tercihler sırasında aileler ve öğrenciler yazacakları üniversite kadar yerleşecekleri ille ilgili araştırma da yapıyor. Öğrenciler yurt fiyatlarını, yurtların kampüse olan mesafelerini merak ediyor.

İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Malatya Üniversitesi’ni kazananlar KYK yurtlarına başvuru yapabilecekleri gibi bölgedeki özel yurtlara da kayıt yaptırabilirler. KYK yurtlarının başvuruları tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacaktır. İşte, Malatya KYK yurtları ve iletişim bilgileri:

ARAPGİR YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 04228112425

Faks: 04228113313

Adres: YUKARI YENİCE MAH. MALATYA CAD. NO:3

SOMUNCU BABA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 211-2415, 0(422) 211-2415

Faks: 04223367909

Adres: A - B Blok Adres : İNÖNÜ MAHALLESİ BUHARA BULVARI ERTUĞRUL SOKAK NO:5/2 YEŞİLYURT / MALATYA

MALATYA-HACI HAFİZE ÖZAL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 341-05-08

Faks: 04223410500

Adres: BULGURLU MH. KÖŞKÜM SOKAK. NO:6/5 BATTALGAZİ/MALATYA

BATTALGAZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 311-11-45

Faks: 0422 311 11 46

Adres: Bulgurlu Mh. Kanyon Cd. No:39/5 Battalgazi MALATYA

EŞREF BİTLİS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(422) 502-0994

Faks: 04225020995

Adres: Bulgurlu Mh. Maksan Karşısı Battalgazi / MALATYA

MALATYA KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 341-01-67, 0(422) 341-07-18, 0(422) 341-07-19

Faks: 04223410193

Adres: ADRES NO:25173948 BULGURLU M. KÖŞKÜM SOK.NO:6/6 NO:6 BATTALGAZİ MALATYA

BEYDAĞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(422) 371-16-71

Faks: 04223711720

Adres: ORDUZU MAH. KANYON CAD. ELAZIĞ YOLU 1. KM NO:28 BATTALGAZİ MALATYA

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