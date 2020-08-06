  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?

İnönü Üniversitesi KYK yurdu yakın mı? Üniversite sınavına giren milyonlarca aday ve yakınları tercih sonuçları açıklanmadan önce yurtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Aileler öncelikle güvenlik ardından ücretlerinden dolayı devlet yurtlarını araştırıyor. Malatya İnönü Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürecek olanlar “Malatya KYK yurdu var mı?” , “İnönü Üniversitesi KYK yurdu uzak mı?” , “Malatya KYK yurt fiyatları” , “İnönü Üniversitesi barınma olanakları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:16:00 -
İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından tercih maratonu başladı. Tercihler sırasında aileler ve öğrenciler yazacakları üniversite kadar yerleşecekleri ille ilgili araştırma da yapıyor. Öğrenciler yurt fiyatlarını, yurtların kampüse olan mesafelerini merak ediyor.

İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Malatya Üniversitesi’ni kazananlar KYK yurtlarına başvuru yapabilecekleri gibi bölgedeki özel yurtlara da kayıt yaptırabilirler. KYK yurtlarının başvuruları tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacaktır. İşte, Malatya KYK yurtları ve iletişim bilgileri:

ARAPGİR YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 04228112425

Faks: 04228113313

Adres: YUKARI YENİCE MAH. MALATYA CAD. NO:3

SOMUNCU BABA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 211-2415, 0(422) 211-2415

Faks: 04223367909

Adres: A - B Blok Adres : İNÖNÜ MAHALLESİ BUHARA BULVARI ERTUĞRUL SOKAK NO:5/2 YEŞİLYURT / MALATYA

MALATYA-HACI HAFİZE ÖZAL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 341-05-08

Faks: 04223410500

Adres: BULGURLU MH. KÖŞKÜM SOKAK. NO:6/5 BATTALGAZİ/MALATYA

BATTALGAZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 311-11-45

Faks: 0422 311 11 46

Adres: Bulgurlu Mh. Kanyon Cd. No:39/5 Battalgazi MALATYA

EŞREF BİTLİS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(422) 502-0994

Faks: 04225020995

Adres: Bulgurlu Mh. Maksan Karşısı Battalgazi / MALATYA

MALATYA KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(422) 341-01-67, 0(422) 341-07-18, 0(422) 341-07-19

Faks: 04223410193

Adres: ADRES NO:25173948 BULGURLU M. KÖŞKÜM SOK.NO:6/6 NO:6 BATTALGAZİ MALATYA

BEYDAĞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(422) 371-16-71

Faks: 04223711720

Adres: ORDUZU MAH. KANYON CAD. ELAZIĞ YOLU 1. KM NO:28 BATTALGAZİ MALATYA

inön

KYK kredi başvuru ne zaman? KYK bursu başvuru tarihi 2020
KYK kredi başvuru ne zaman? KYK bursu başvuru tarihi 2020

Eğitim

KYK kredi başvuru ne zaman? KYK bursu başvuru tarihi 2020

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları
KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?
Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Eğitim

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020
4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim

4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı