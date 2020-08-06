İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?
İnönü Üniversitesi KYK yurdu yakın mı? Üniversite sınavına giren milyonlarca aday ve yakınları tercih sonuçları açıklanmadan önce yurtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Aileler öncelikle güvenlik ardından ücretlerinden dolayı devlet yurtlarını araştırıyor. Malatya İnönü Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürecek olanlar “Malatya KYK yurdu var mı?” , “İnönü Üniversitesi KYK yurdu uzak mı?” , “Malatya KYK yurt fiyatları” , “İnönü Üniversitesi barınma olanakları” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından tercih maratonu başladı. Tercihler sırasında aileler ve öğrenciler yazacakları üniversite kadar yerleşecekleri ille ilgili araştırma da yapıyor. Öğrenciler yurt fiyatlarını, yurtların kampüse olan mesafelerini merak ediyor.
İnönü Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Malatya Üniversitesi’ni kazananlar KYK yurtlarına başvuru yapabilecekleri gibi bölgedeki özel yurtlara da kayıt yaptırabilirler. KYK yurtlarının başvuruları tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacaktır. İşte, Malatya KYK yurtları ve iletişim bilgileri:
ARAPGİR YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 04228112425
Faks: 04228113313
Adres: YUKARI YENİCE MAH. MALATYA CAD. NO:3
SOMUNCU BABA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(422) 211-2415, 0(422) 211-2415
Faks: 04223367909
Adres: A - B Blok Adres : İNÖNÜ MAHALLESİ BUHARA BULVARI ERTUĞRUL SOKAK NO:5/2 YEŞİLYURT / MALATYA
MALATYA-HACI HAFİZE ÖZAL KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(422) 341-05-08
Faks: 04223410500
Adres: BULGURLU MH. KÖŞKÜM SOKAK. NO:6/5 BATTALGAZİ/MALATYA
BATTALGAZİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(422) 311-11-45
Faks: 0422 311 11 46
Adres: Bulgurlu Mh. Kanyon Cd. No:39/5 Battalgazi MALATYA
EŞREF BİTLİS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(422) 502-0994
Faks: 04225020995
Adres: Bulgurlu Mh. Maksan Karşısı Battalgazi / MALATYA
MALATYA KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(422) 341-01-67, 0(422) 341-07-18, 0(422) 341-07-19
Faks: 04223410193
Adres: ADRES NO:25173948 BULGURLU M. KÖŞKÜM SOK.NO:6/6 NO:6 BATTALGAZİ MALATYA
BEYDAĞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(422) 371-16-71
Faks: 04223711720
Adres: ORDUZU MAH. KANYON CAD. ELAZIĞ YOLU 1. KM NO:28 BATTALGAZİ MALATYA
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