İnönü, tercihlerde birinci sıraya yazılacak bir üniversitesidir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarında tercih heyecanı başladı. Pandeminin de etkisiyle zorlu bir dönemde sınava hazırlanan adaylar için tercih sürecinde üniversiteler hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak oldukça önemli.

Köklü kurum

Tercih yapacak öğrencilere yardımcı olmak için gerekli her adımı atan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Akit’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılay, üniversitelerinin 46 yıllık tarihi bulunduğunu vurguladı. Kızılay, öğrencilere “Tercihlerde birinci sıraya yazılacak bir üniversiteyiz” diye seslendi. Kızılay, “Anaç kurumuz. Bölünüp bünyemizden iki üniversite çıkardık. İki üniversitenin kuruluşuna da hamilik yaptık” şeklinde konuştu. Rektör Kızılay, 1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi’nin güçlü ve donanımlı akademik kadrosu, modern kampüsüyle öne çıktığının altını çizdi. Üniversitedeki 14 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, bir Teknopark ve 33 araştırma ve uygulama merkezinde eğitim-öğretim hizmetleri ile bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti. “Toplam 150 bin mezun veren üniversitemizde yaklaşık 40 bin aktif öğrencimiz bulunuyor” diye konuştu. İnönü Üniversitesi’ne lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlarda 512 programa öğrenci alındığı bilgisini paylaşan Kızılay, şunları aktardı: “Sağlık alanında da çok güçlü bir üniversiteyiz. Bu alanda Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığımızı söyleyebilirim. Bu noktada 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ın Tıp Fakültesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ni üniversitemize kazandırmış olmasının payı çok büyük. Zamanla sağlık alanındaki tüm bölüm ve programları üniversitemizde açarak bu alanda çok kuvvetli bir konuma geldik. Lisans düzeyinde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri olmak üzere beş fakültemiz var. Lisansüstü düzeyinde Sağlık Bilimleri ve Karaciğer Nakli Enstitüleri olmak üzere iki enstitümüz mevcut. Ön lisans düzeyinde ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz söz konusu. Öğrencilerimiz sağlık alanındaki teorik eğitimlerini buralarda alıyor. Uygulamalı eğitimlerini ise Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz ile Türkiye’nin en büyük üniversite hastanesi olan Turgut Özal Tıp Merkezimizde görüyor. Bu hastanemizin bünyesinde bulunan Karaciğer Nakli Hastanemiz ile Cumhurbaşkanımızın 2020’de açılışını yaptığı Onkoloji Hastanemizde de öğrencilerimiz uygulamalı eğitim görme olanağına sahip. Bu sebeple üniversite tercihi yapacak öğrencilerin üniversitemizin sağlık alanındaki bölüm ve programlarını incelemeden tercih yapmamalarını öneriyorum.”

Tüm alanlarda iddialı

Tüm alanlarda iddialı bir üniversite olduklarını anlatan Kızılay, şöyle devam etti: “Üniversitemiz sosyal bilimler, mühendislik ve doğa bilimleri, ilahiyat ve güzel sanatlar alanlarında da iyi bir konumdadır. Bilhassa akademik kadro bakımından yeterli düzeyde olduğumuzu söyleyebilirim. Tecrübeli ve donanımlı, alanında kendisini çok iyi yetiştirmiş öğretim üyelerimiz var. FenEdebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler üniversitemizin en eski fakülteleri. Bu alanlarda hem eğitim kalitesi hem de insan kaynağı açısından güçlü üniversiteler arasında yer aldığımızı belirtmek mümkündür. Hukuk Fakültemiz genç ama hakimlik ve savcılık sınavlarında köklü üniversitelerle yarışıyor. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknopark sayesinde kendilerini geliştirebilme imkânları bulabiliyor.” Prof. Dr. Kızılay, ayrıca şunları kaydetti: “Üniversite olarak uygulamalı eğitimi temel hedef olarak belirledik. Bu hedefe ön lisans düzeyindeki programlarımızda önemli ölçüde ulaştık. Malatya OSB Meslek Yüksekokulumuzda ve sağlık alanındaki ön lisans programlarımızda 3+1 eğitim modelini uyguluyoruz. Bu model sayesinde öğrencilerimiz 3 dönem okullarımızda eğitim görüyorken bir dönemin tamamını ise alanıyla ilişkili iş yerinde uygulama yaparak geçiriyor. Bu sayede profesyonel iş yaşamını yakından görme şansı yakalıyor.”

Huzurlu kampüs

Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin oldukça huzurlu, güvenli ve hareketli bir kampüse sahip olduğuna işaret etti. 7 bin dekarlık yerleşkesi bulunan üniversitenin 2020 yılı Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında 340’ıncı sıraya yükseldiğini hatırlattı. Kızılay, Malatya’nın yaşanabilir ve güvenli bir şehir olduğunu, bu yönüyle öğrenciler ile ailelerinin rahatlıkla tercih edebilecekleri bir kent niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Rakamlarla İnönü Üniversitesi

3 Yerleşke (Merkez Kampüs, Malatya MYO, Malatya OSB MYO)

6 Enstitü 14 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu

512 Bölüm/Program (Lisansüstü, Lisans, Ön Lisans)

99 Bölüm/Program (66 Lisans, 33 Ön Lisans)

Aktif Öğrenci Sayısı: 40.682

Akademik Personel Sayısı: 1700

Malatya Genelinde 6 Adet KYK Yurdu: Kız (Toplam 6.673 Kişi Kapasiteli), Erkek (Toplam 4.919 Kişi Kapasiteli)

Kampüs İçerisinde 2 Yarı Özel Öğrenci Yurdu: Kız (Toplam 100 Kişi Kapasiteli), Erkek (Toplam 130 Kişi Kapasiteli)

24 Farklı Branşta 52 Spor Takımı

103 Öğrenci Topluluğu

2021 YKS Kontenjanları:

Lisans Düzeyinde Genel Kontenjan: 4.395

Lisans Düzeyinde Okul Birincisi Kontenjanı: 129

Lisans Programlarına Yerleşecek Toplam Öğrenci Sayısı: 4.524

Ön Lisans Düzeyinde Genel Kontenjan: 1.810

Ön Lisans Düzeyinde Okul Birincisi Kontenjanı: 54

Ön Lisans Programlarına Yerleşecek Toplam Öğrenci Sayısı: 1.864

Genel Kontenjan Toplamı: 6.388