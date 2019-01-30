İnönü heykeli fırtınaya dayanamadı! CHP nasıl olsa yenisini yapar Türkiye’nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı, TL'den Mustafa Kemal'in fotoğrafını kaldırarak kendi fotoğrafını koyan İsmet İnönü’nün İskenderun’daki heykeli, fırtınaya dayanamayarak devrildi.

Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, İskenderun’un Pac Maydanı’nda bulunan İsmet İnönü’nün heykelini yıktı. Hatay'da fırtına uyarısı yapılmıştı Şiddetli yağmur beklentisinin bulunduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi ve çevresinde meteoroloji tarafından dün yapılan duyuruda, su baskınlarına ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istenmişti. "CHP yenisini yapar" İnönü'nün heykelinin yıkılmasının ardından, heykelden başka bir icraatı olmayan CHP için, "Nasıl olsa yenisini yapar" yorumları yapıldı.

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