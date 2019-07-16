Innoprom 2019’da Türkiye ve Rusya şirketleri arasında işbirliği projeleri ele alındı

Türkiye’nin bu yıl partner ülke olduğu Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tamamlandı. Fuarda Türkiye ve Rusya arasında şirket temsilcileri, havacılık sektörünün önde gelenleri ile makine mühendisliği, motor yapımı ve elektronik alanda işbirliklerini içerecek şekilde farklı alanlara yönelik projeler ele alındı.

Türkiye’nin bu yıl partner ülke olduğu Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tamamlandı. 8-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuar süresince iki ülke arasında şirket temsilcileri, havacılık sektörünün önde gelenleri ile makine mühendisliği, motor yapımı ve elektronik alanda işbirliklerini içerecek şekilde farklı alanlara yönelik projeler ele alındı. Fuarda Türk delegasyonu, alçak zeminli tramvay, VRT500, Ansat helikopterleri ve yeni Rusya MS-21 yolcu uçaklarında kullanılacak PD-14 uçak motorunu içeren Rusya devlet şirketi Rostec’in yeni ürünlerini tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, şirketin telsiz-elektronik grubu şirketleri, kapsamlı bir sergi düzenledi.

Yapılan bilgilendirmede; fiyat ve performans özellikleri açısından yeni cihazlar, küresel piyasada lider üreticilerle rekabet edebilecek ürünler arasında olan Zenit markasının yeni kamerasıyla birlikte aşırı sıcaklık ve nem gibi dış etkenlere dayanımı ve güçlendirilmiş ses bağışıklığı ve şifreleme sistemiyle bilinen dijital mobil telsiz istasyonları da yer aldı.

Rostec’in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "Rostec, Türkiye ile sürdürülebilir ve uzun vadeli işbirliği geliştirmeyi hedeflemektedir. Ka-32 gibi helikopterlerin tedariki ve satış sonrası hizmetleri ve enerji tesisleri için gaz türbini motorları gibi büyük ölçekli alanların yer aldığı bir dizi konuda aktif olarak çalışıyoruz. Türk ortaklarımızla iş birliğini genişletmek ve yoğunlaştırmak amacıyla mevcut kapasiteyi kullanmalı planlıyoruz. Modern sektördeki önemli trendleri takip ediyoruz ve sivil sektörlerde Türk teknoloji ortaklıkları ve ortak projeler sunmaya hazırız. Türk ortaklarımızla birlikte geliştirmeye hazır olduğumuz çok sayıdaki önemli ürün ve çözüm, ülkeler arası teknolojik işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacaktır".

Fuar süresince Rostec’e bağlı United Engine Corporation (UEC), Russian Helicopters, Uralvagonzavod (UVZ), Shvabe, Ruselectronics gibi şirketler, havacılık, telsiz elektronik ve silahları da içeren detaylı projelerini sergileme fırsatı buldu.