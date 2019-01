'İnme' inmek üzereyim der mi? Diyormuş...

Ülkemizde inme kaynaklı ölümlerin oranı hiç de az değil. İnme, beyin kanaması ya da beyin damar tıkanıklığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Halk dilinde ‘kısmi felç’ adı verilen inme hastalığının belirtilerini, ani gelişen bilinç kaybı, kolda ve bacakta kuvvet kaybı, uyuşma, duyu azalması, konuşma bozukluğu, dengesiz yürüme.. İnme son derece hızlı gerçekleşir ve o sırada etrafınızda size yardım edecek birisi yoksa ölümle sonuçlanabilir.

Çoğu kişi inmenin belirtilerini 24 saat önceden fark edebiliyor. Önemli olan belirtilerin farkında olmak.

Basitçe tarifi gerekirse inme, beyindeki damarların tıkanması veya hasar görmesi sebebiyle meydana gelir. Yine damarlardaki pıhtılaşma da inmede büyük rol oynar.

İnme gerçekleşmeden 24 ya da 48 saat önce belirtiler gözlemlenir.

İşte o belirtiler:

● Yüksek tansiyon

Çoğu kişi yüksek tansiyon hastası. Yüksek tansiyon yüzünden beyindeki damarlar hasar görebiliyor. Öte yandan yine yüksek tansiyon dolayısıyla kan pıhtılaşması meydana geliyor. Kan akışı düzgün olmadığından da inme gerçekleşiyor.

● Boyun tutulması

İnme geçiren kişilerin çoğu inme gerçekleşmeden önce boyunlarının tutulduğunu aktarıyor.

● Kafa karışıklığı

Konuşmakta ve anlamakta güçlük çekmek, beynin bunları yapmanızda yardımcı olan kanallarına yeterince kan gitmediği şeklinde yorumlanabilir.

● Baş ağrısı

Hepimizin başının ağrıdığı zamanlar olur. Migren en kötü baş ağrısını yapar. Ancak migren ve benzeri hastalıklarınız yoksa ve sebepsiz bir şekilde başınız aşırı ağrıyorsa en yakındaki hastaneye gitmeniz tavsiye ediliyor.

● Tepkisizlik

Vücudunuzun bir kısmı tepkisiz veya hareketsizse, bu inme belirtisi olabilir.

● Görmekte zorlanma

Gözlerinizin önüne bir perde indiği hissine kapıldıysanız ve bir anda bulanık görmeye başladıysanız inme geçirmeniz an meselesi olabilir.

● Yürüme zorluğu

Denge kaybı ve yürümekte zorlanma inme belirtilerinden biridir.

● Mide bulantısı ve kusma

Beynimizin arka kısmındaki damarların tıkanması mide bulantısı ve kusmaya sebep olur.

Yukarıdaki belirtiler birçok hastalık sebebi olabilir.

Ancak bunların çoğunu bir arada gözlemlemeniz inmenin erken belirtileridir.

Diyabet, obezite, uyku apnesi, sigara kullanımı, kanda kolesterol veya yağ oranının yüksek olması, ailede daha önce inme geçirmişlerin olması, var olan kalp hastalıkları ya da kalp ritim bozuklukları da sebepler arasında..

Sigara kullanımından dolayı inme daha ziyade erkek yaşlı hastalarda görülüyor.

Sigara içen yaşlı erkekler daha risk altında

İnmenin tedavisi mümkündür. Öncelikle hastaların zaman kaybetmeden acil servislere başvuru yapmaları gerekiyor. Örneğin, damar tıkanıklıklarında ilk 3 buçuk saat kritik zamandır.

Yukarıdaki belirtilerin çoğunu kendinizde gözlemlemeniz halinde hiç vakit kaybetmeden hastaneye gitmeniz gerekiyor. Unutmayın en fazla 24-48 saatiniz var.

Erken başlayan tedavi, tedavinin olumlu sonuçlanması bakımından çok daha etkilidir.

Kanama veya beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak tedavinin şekli değişiyor. Daha çok damar tıkanıklığı şeklinde inme görüldüğü için hastalarda ilk saatler önem kazanıyor.

Koruma tedavileri, sonradan yapılan tedaviden daha etkili

İnmeden korunma, geliştikten sonra tedavi etmekten daha kolay..

Bu sebeple özellikle yaşlılarda koruyucu önlemlerin ön planda olması gerekiyor. Bu bağlamda ek hastalıklar varsa bunların tedavilerinin yapılması gerekiyor. Mesela hastada obezite varsa ya da kanda kolesterol oranı yüksekse buna önlem alınması gerekiyor. Hastalık gelişmeden hatta hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkmadan önlem alınırsa inme riski bir şekilde azaltılabiliniyor.

Felç tekrar eder mi?

Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor. Bu kişilerin 6 milyonu hayatını kaybediyor ve 5 milyonunda kalıcı sakatlık gelişiyor. İnme dünyada en önde gelen özürlülük, Türkiye'de ise 2. sırada gelen ölüm vesilesi. Her yaşta ve herkesin başına gelebilir.

Dünya genelinde her 6 kişiden 1'i hayatlarının bir noktasında inme geçirme tehlikesi yaşayacağına dikkat çekiliyor.

Elli beş yaşından sonra toplumda her yıl ortaya çıkan yeni inmeli hasta sayısı, her on yılda iki kat artar. İnme geçirme oranı erkeklerde kadınların 1,3 katıdır.

Kalp hastalıkları içerisinde, kalp atım ritmindeki düzensizlik inme riskini 4-5 kat arttırmaktadır.

Sigara hem iskemik inme hem de beyin zarları arasında kanama riskini arttırır. Sigaranın ayrıca damarların kireçlenmesi üzerine etki ettiği de bilinmektedir. Sigaranın bırakılmasından sonra hiç içmemiş bir kişinin riskine yakın hale gelmek için 10 yıl geçmesi gerekir. Alkol tüketimi de inmeler için büyük risk faktörü..

İyileşen 4 inme hastasından 1'i yeniden inme geçirir. Yeni bir inmeyi önlemek için kan basıncı ve kolesterol düşürülür, şeker hastalığı kontrol altına alınır, kan sulandırıcı tedaviler verilir, şah damarı hastalıkları cerrahi ya da stent ile tedavi edilir. Bu tedavilerin yanı sıra kilo verilmesi, diyetin ayarlanması, fizik aktivitenin arttırılması, sigaranın bırakılması ve stresin azaltılması gerekir.