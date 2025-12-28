Bedeviler Ben-Gvir müptezelini taşladılar!
Filistinlilere soykırım yapılmasını savunan, aç bırakılmalarını isteyen, Hamas ile görüşülmesine karşı çıkan, sürekli Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen, İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlere işkence edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan dünyanın en iğrenç insanı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef’te bedeviler tarafından taş yağmuruna tutuldu.
İsrail'in güneyindeki Necef bölgesindeki bedeviler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşladı. Bölgeye giden Ben-Gvir, İsrail polisinin baskınlarının hedefinde olan Necef'in Tarabin kasabasındaki bedevilerin tepkisiyle karşılaştı.
İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Ben-Gvir'in polis ve ordu yetkilileri eşliğinde, polis baskınlarının hedefindeki bedevi bölgelerine yaptığı provokatif gezi protestolara neden oldu.
Gaz kullandılar
Protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında basın mensuplarına demeç veren Ben-Gvir, "korkmadığını ve bölgeye tekrar gideceğini" savundu.
Bölgedeki bedevilerin taşladığı İsrailli aşırı sağcı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Necef'te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz." iddiasında bulundu.
İsrail polisi, geçen aydan itibaren İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesindeki varlığını artırmaya başlamış ve bedevi kasabalarına pek çok defa baskınlar düzenlemişti.
Bölge sakinleri, kasabalarının girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail'in toplu cezalandırma yöntemini bölgede de uygulamasına tepki göstermişti.
Olay anına ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olayın hemen ardından yaşanan çatışmalara ait görüntüler yayınlandı. Ancak tam taş atıldığı anlara ait görüntüler adeta imha edildi!..
