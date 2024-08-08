İnkılap Tarihi dersi kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verdi. 2002 yılındaki verilere göre öğretmen başına 28 öğrencinin düştüğünü ancak bu durumun bu yıldan itibaren 18'e düşeceğinin haberini verdi.

Yapılan yeniliklerin anlatılması konusunda başarılı olduğumuz söylenemez diyen Bakan Tekin 28 Şubat mağduru öğretmenlere de değindi. Bu öğretmenlerin hepsinin mesleklerine geri döndüğünü, okul ibadet alanları probleminin çözüldüğünün de altını çizdi.

Sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Tekin darbeyle ilgili müfredat çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalar yaptı.