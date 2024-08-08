Ders içeriğinde 12 Mart, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi önemli günlerin olduğunu vurgulayarak demokrasi bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İnkılap Tarihi dersi kaldırıldı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim modeli hakkında bilgi verdi. Değişimlerden bahseden Bakan, İnkılap Tarihi dersinin kaldırılıp yerine Cumhuriyet Tarihi dersinin uygulanması hakkında bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verdi. 2002 yılındaki verilere göre öğretmen başına 28 öğrencinin düştüğünü ancak bu durumun bu yıldan itibaren 18'e düşeceğinin haberini verdi.
Yapılan yeniliklerin anlatılması konusunda başarılı olduğumuz söylenemez diyen Bakan Tekin 28 Şubat mağduru öğretmenlere de değindi. Bu öğretmenlerin hepsinin mesleklerine geri döndüğünü, okul ibadet alanları probleminin çözüldüğünün de altını çizdi.
Sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Tekin darbeyle ilgili müfredat çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalar yaptı.
"Maalesef bizim müfredatımızda Cumhuriyet tarihiyle ilgili sadece İnkılap Tarihi dersimiz var biliyorsunuz. O da bir yerde bitiyordu. Şu an biz 7'nci sınıftan başlayıp 12'nci sınıfa kadar gelen kısımda İnkılap Tarihi dersinin içeriğini biraz değiştirdik ve 'Cumhuriyet Tarihi'ne dönüştürdük'' diyerek İnkılap Tarihi dersinin Cumhuriyet Tarihi dersine dönüştürüldüğünü açıkladı. Ders içeriğinde 12 Mart, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi önemli günlerin olduğunu vurgulayarak demokrasi bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)
Ders içeriğinde 12 Mart, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi önemli günlerin olduğunu vurgulayarak demokrasi bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)