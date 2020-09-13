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Aktüel İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden 150 çocuğa okul yardımı
Aktüel

İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden 150 çocuğa okul yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:38:27 -
İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden 150 çocuğa okul yardımı

İSTANBUL (AA) - İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi 150 çocuğa okul çantası, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttı.

Balat Vapur İskelesi karşısı Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde oyun oynadı.

Genel merkezi Ankara'da bulunan İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin, ihtiyaç sahiplerine ve maddi durumu yetersiz öğrencilere yardımcı olabilmek için kurulduğunu anlattı.

Bozgeyik, salgın sürecinde imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden en çok çocuklarımız etkilendi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını oyun ve tiyatro gösterileri ile çocuklarımıza anlatmaya çalıştık. Eğlenceli ve güzel bir aktivite oldu. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte 500 çocuğumuzun okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini dağıtmaya başladık, bugün burada yaklaşık 150 çocuğumuza çocuğa okul çantası, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yaptık."

Programa, İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Başkanı Şahap Peker, Ankara temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.







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