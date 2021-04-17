İnisiyatif aldı ve çağrı yaptı: İstanbul'a gidin ve o toplantıya katılın

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ülkede istikrarın sağlanması için diyalog yoluyla çabalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul barış konferansının, 40 senelik savaşı bitirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Hikmetyar, bu nedenle Taliban'ın bu konferansa katılması gerektiğini belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın Afgan hükümetiyle müzakere etmeyi reddetmesinin, Afgan halkının iradesine aykırı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme tarihini ertelemesinin Doha anlaşmasına aykırı olduğunu dile getiren Hikmetyar, "ABD askerlerinin yarısını 1 Mayıs'a kadar ve 11 Eylül'e kadar da geri kalanını ülkemizden çekmeli" dedi.

Hikmetyar, ABD'nin, askerlerini çekmesinin ardından tekrar Afganistan'ın işlerine müdahale etmeyeceğine dair söz vermesi gerektiğini belirtti.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.