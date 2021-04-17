  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İnisiyatif aldı ve çağrı yaptı: İstanbul'a gidin ve o toplantıya katılın
Dünya

İnisiyatif aldı ve çağrı yaptı: İstanbul'a gidin ve o toplantıya katılın

Afganistan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban'ın 24 Nisan'da başlayacak olan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'na katılmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:50:00 -
İnisiyatif aldı ve çağrı yaptı: İstanbul'a gidin ve o toplantıya katılın

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ülkede istikrarın sağlanması için diyalog yoluyla çabalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul barış konferansının, 40 senelik savaşı bitirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Hikmetyar, bu nedenle Taliban'ın bu konferansa katılması gerektiğini belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın Afgan hükümetiyle müzakere etmeyi reddetmesinin, Afgan halkının iradesine aykırı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme tarihini ertelemesinin Doha anlaşmasına aykırı olduğunu dile getiren Hikmetyar, "ABD askerlerinin yarısını 1 Mayıs'a kadar ve 11 Eylül'e kadar da geri kalanını ülkemizden çekmeli" dedi.

Hikmetyar, ABD'nin, askerlerini çekmesinin ardından tekrar Afganistan'ın işlerine müdahale etmeyeceğine dair söz vermesi gerektiğini belirtti.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı
Gündem

Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalış..
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...
Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı
Dünya

Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı

Rusya'dan sabah saatlerinde Ukrayna’yı kızdıracak hamle geldi. İstihbarat birimleri Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu için harekete ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay