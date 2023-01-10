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Aktüel İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia
Aktüel

İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Türkiye'de kıyafet alışverişi yaparken görüntülenince sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. Corona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde İngiltere'nin sağlık bakanı olarak görev almıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:12:00 - 2023-01-10 12:23:20
İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia

İngiliz kamuoyu, ülkenin eski sağlık bakanı olduktan sonra televizyonda yayınlanan yarışma programına katılan Matt Hancock’u konuşmaya devam ediyor.

Korona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde ülkenin sağlık bakanı olarak çalışan Hancock’un Kapalıçarşı civarında kıyafet baktığı görüntüler ortaya çıktı. yenicaggazetesi'nin aktardığı haberde: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise yeni bir tartışmayı başlattı.

Eski sağlık bakanının turizm döneminin dışında İstanbul’da görüntülenmesine dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Eski bakan saç ektirmeye gitmiş olabilir mi” yorumları yaptı.

İngiltere’yi karıştıran görüntü: Eski bakanı Matt Hancock, Türkiye’ye saç ektirmeye mi geldi! Bomba iddia

Bazı kullanıcılar özellikle son dönemde Türk Lirası’nın İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte çok sayıda insanın ya saç ektirmeye ya da dişlerini yaptırmaya gittiğini belirterek, “Ya saç ektirecek ya da dişlerini yaptıracak. Bunun başka bir açıklaması yok” dedi.

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