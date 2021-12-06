İngiltere'yi karıştıran bomba iddia! Ülke fena karıştı

İngiltere'de hükümetin en tepe kadrosunun ofisleri yakınında tuvaletlerin incelendiği ve madde izine rastlandığı öne sürüldü.

Aksam.com.tr'nin The Week'ten aktardığı habere göre, Sunday Times adlı haftalık gazetenin Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofisinin yakınındaki tuvaletler de dahil olmak üzere binada test edilen 12 yerden 11'inde kanıtlar bulunduğuna dair bir soruşturma raporu ülkeyi karıştırdı.

Raporda, yerlerin çoğuna yalnızca parlamenterlerin erişebildiği belirtildi. Bir milletvekilinin "bir partide açıkça madde aldığını" gördüklerini söyleyen isimsiz kaynaklara atıfta bulunuldu.

"Derinden endişe verici"

Parlamentoda ana muhalefetteki grup olan "Avam Kamarası" başkanı Lindsay Hoyle, Westminster Sarayı'ndaki uyuşturucu kullanımı iddialarını "derinden endişe verici" olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili bir milletvekili de binada devriye gezmek için koku hassasiyetine sahip köpeklerin görevlendirilmesini önerdi.

The Week dergisindeki habere göre, Johnson, kokain denediğini itiraf etmişti. Piers Morgan adındaki gazeteciye üniversitede denediğini ancak "üzerimde herhangi bir farmakolojik, psikotropik veya başka bir etki yaratmadığını" söylemişti. Ayrıca, üniversitede okumadan önce birçok "kenevir" deneyimi olduğunu da kabul etmişti.