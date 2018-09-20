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İngiltere’ye yeni büyükelçi atandı

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı büyükelçilik görevine Ümit Yalçın atandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:25
İngiltere’ye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ( İngiltere) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın'ın atanması uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:25
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. büyükelçilik atama

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