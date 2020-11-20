  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor
Ekonomi

İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor

Ülkenin ekim ayı kamu borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre 10,8 milyar sterlin artışla 22,3 milyar sterline yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:47:18 -
İngiltere'nin kamu borcu salgın etkisiyle artıyor

LONDRA (AA) – İngiltere’nin kamu borçlanması ekim ayında 22,3 milyar sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkenin ekim ayında kamu borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre 10,8 milyar sterlin artarak 22,3 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

ONS açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kamu borçlanma ihtiyacının artmasında dikkate değer etkisi olduğu hatırlatıldı.

Son verilerle birlikte nisan ayından bu yana İngiltere’nin kamu borcu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 169,1 milyar sterlin artarak toplam 214,9 milyar sterline ulaştı.

İngiltere’nin toplam kamu borcu ise ekim ayı sonu itibarıyla ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 100,8’i seviyesine ulaşarak 2,08 trilyon sterlin olarak kaydedildi.

İngiltere’de bu seviyede kamu borcu 1960’ların başından bu yana görülmedi.

Devam eden karantina uygulaması, çalışanların ücretli izin programı ile desteklenmesi, özel sektörden elde edilen vergi gelirlerinin azalması, İngiliz ekonomisinin borçlanma ihtiyacını artırıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak geçen hafta salgının ekonomik etkilerinin yatıştırılması için bu zamana kadar 200 milyar sterlin harcandığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri..
Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...
Gündem

Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saa..
Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı
Korona Virüs

Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile Amerikalı Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının maliyetinin Avrupa Birliği'nde yaklaşı..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay