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Aktüel

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisinin yeni başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:30:31 -
İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisinin yeni başkanı oldu

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.

Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.

Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.


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