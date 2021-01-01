İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı

İngiltere'nin AB'den tamamen ayrıldığı 23: 00'da Big Ben çanının çalmasıyla açıklandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle herhangi bir olay düzenlenmedi. 1973'te AB üyesi olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılmasına rağmen Brüksel kurallarına tabi kalan İngiltere için yeni bir dönem başladı. Ticaret, seyahat, göçmenlik, hukuk gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. ve iki taraf arasındaki güvenlik. Son konsantrasyon, ayrılmadan önce Dover Limanı'nda gözlendi.

İngiltere'nin AB'den tam çıkışı 23: 00'da Big Ben çanının çalmasıyla açıklandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle herhangi bir olay düzenlenmedi.

1973'te AB üyesi olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılmasına rağmen Brüksel kurallarına tabi kalan İngiltere için yeni bir dönem başladı.

İki taraf arasında ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bundan sonra, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre taraflar ticari ilişkilerini sürdürecek ve İngiltere, AB mahkemelerinin yargı yetkisi dışında kalacak.

İngilizler, AB ülkelerinde daimi oturma ve çalışma izinlerini kaybetti. AB üye devletlerinin vatandaşları, ancak gerekli göçmenlik koşullarını karşıladıkları takdirde Birleşik Krallık'ta yaşayabilecekler.

İngiliz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık ve hizmet sektörlerinde neler olacağı konusunda halen belirsizlik var.

Bu arada Başbakan Boris Johnson, AB'den çıkışla ilgili yeni yıl mesajında, "Bu ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü aldık ve bunu mümkün olduğunca en iyi şekilde değerlendirmek bize kalmıştır." dedi.

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda Brexit kararı yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile alındı.

Resmi olarak 31 Ocak'ta AB'den ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda Brüksel ile kapsamlı görüşmeler yapıyordu.

Uzatılmış müzakereler, geçiş döneminin bitiminden yalnızca 7 gün önce sonuçlandı ve taraflar, "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balık tutma".gibi zor konulardaki anlayış eksikliğinden dolayı anlaşmayı 30 Aralık'ta imzaladı.