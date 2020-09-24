İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu.

Raab, Avam Kamarası'nda konu ile ilgili yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması üzerine ilgili kişilere yönelik kendi yaptırımlarını uygulayacaklarını bildirdi.

Raab, 9 Ağustos tarihinde Belarus'taki seçimlerin özgür ve adil olmadığını ileri sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, ülkede oy verme ve sayım esnasında uluslararası gözlemcilere müsade edilmediğini söyledi ve Aleksandr Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak yeniden seçildiği iddiası üzerine gösterilerin başladığını ve protestocuların yeniden seçim istediğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, dünyanın, eylemlere yapılan müdahaleleri "dehşet içinde izlediğini" söyledi.

Raab, Lukaşenko'nun önceden haber verilmeyen bir tören ile yemin etmesini ise eleştirerek bu durumun "meşruiyetsizliği pekiştirdiğini" iddia etti.

Konuyu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Litvanya, Almanyalı yetkililer ve Belaruslu muhalif liderler ile ele aldıklarını belirten Bakan Raab, seçimin hileli olduğunu savunarak bu seçimin sonuçlarını kabul etmediklerini söyledi ve "Belarus halkına karşı yapılan eşkiyalığı" kınadıklarını belirtti.

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sebebi ile gecikti"

Bakan Raab, Belarus'taki "baskı, şiddet ve seçim sahtekarlığından" sorumlu kişilere yönelik yaptırımlarda Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaya hazır olduklarını fakat Brüksel'de bu hususun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sebebi ile geciktiğine işaret etti.

"Talimat verdim"

Brüksel'deki gecikme ve Lukaşenko'nun göreve başlaması sebebi ile İngiltere olarak harekete geçtiklerini kaydeden Raab, Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım ekibine, ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara dönük Magnitsky yaptırımları hazırlaması talimatı verdiğini, uygun listeleri acil olarak hazırlamak için ABD ve Kanada ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Mali desteği iki katına çıkardılar

Bakan Raab, İngiltere'nin Belarus'taki sivil topluma ve "cesur medya kuruluşlarına" destek olması ve güçlendirmesi gerektiğini söyleyerek bunlara sağlanan mali desteği iki katına yükselttiğini ve gelecek 2 sene için fazladan Türk Lirası ile 14,6 milyon TL sağladığını bildirdi.

Bu mali destekte 7,8 milyon TL'nin de gazetecilere verileceğini kaydeden Bakan Raab, verdikleri desteğin gözaltına alınanlara da destek sağlayacağını ve ayrıca imha edilen ya da el konulan ekipmanların yerine yenilerinin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

İngiltere Bakanı, Lukaşenko ve rejiminden hesap sormak için ellerindeki bütün araçları kullanacaklarını bildirdi.

"Başka adımlar atabiliriz"

Bakan Raab, ayrıcca Belarus'un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) seçimle ilgili başlattığı soruşturmaya yanıt vermemesi durumunda ise başka adımlar atabileceklerini söyledi.

Dün görevine başlamıştı

9 Ağustos tarihinde Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasından sonra "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiası ile eylemler başlamıştı. Eylemciler, yeni seçimin beraberinde ülkede anayasa değişikliği istiyor.

Belarus’ta 1994'ten beri 5 defa peş peşe cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dün yemin edip görevine başlamıştı.

GKRY'den 'Türkiye' hamlesi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül tarihinde veto etmişti.

İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliğinden ayrılmıştı.

Ülke, 2020'nin Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri ile benzer olarak küresel insan hakları ihlallerine karşı kendi yaptırım düzenlemelerini oluşturmuştu.