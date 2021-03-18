İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!

İngiliz basınına göre Avustralya'nın çok eleştirilen modelinden esinlenen İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalışıyor.

Güvenli ülke üzerinden gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecek

Patel'in gelecek hafta açıklaması beklenen plan kapsamında gönderileceklerin başını Manş Denizi'nin tehlikeli sularını bot veya teknelerle geçenler çekiyor. Zira Britanya'ya Fransa gibi güvenli bir ülkeden gelenlerin başvuruları 'kabul edilemez' sayılacak.

'Üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütülüyor'

İngiliz basınına göre gönderilecekleri yerler arasında Britanya'ya bağlı Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanısıra Türkiye gibi üçüncü ülkeler de değerlendiriliyor, hatta bu konuda üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.

Türkiye'yi öncelikli görüyorlar

Planı hayata geçirmek için yasa değişikliği isteyen İçişleri Bakanı, böylece kendi ülkelerine veya geldikleri güvenli ülkeye geri gönderilmeyi beklemek üzere sığınmacıları Türkiye gibi üçüncü bir ülkeye yollamayı amaçlıyor.

Türkiye bir seçenek olarak öne çıkarken, İskoçya kıyılarındaki Man Adası veya İspanya ile paylaşılamayan Cebelitarık gibi eve daha yakın seçenekler de üst düzey yetkililerce tartışılıyor.

'Mahkemelik olması kaçınılmaz'

STK'ler planı 'insanlık dışı' diye nitelerken, bir göçmenlik uzmanı hukukçu planla ilgili mahkemeye davası açılması gerektiğini söyledi. The Times'a konuşan hukuk uzmanı, "İnsanların üçüncü bir ülkeye gönderilmesini açıkça engelleyen bir yasa yok" diyerek ekledi:

"Ancak bu tartışmaya açıktır ve bununla ilgili bir mahkemede dava açılması kaçınılmazdır, zira her iki yönde de savlar olacaktır. Üçüncü bir ülkeye gönderilmek istemeyecek sığınmacının avukatlara bunu engellemek için dava açma yoluna gidecektir."

Plan, hazırlayan bakanın göçmen kökenli olması bakımından da tartışma yarattı. 1972'de Britanya doğan Patel'in anne ve babası, 1960'larda Uganda'dan gelmişti. Hintli aile daha önce de Hindistan'dan Uganda'ya göçmüştü.

Manş Denizi'ni geçerek gelenlerde rekor

Daily Mail'e göre İngiltere'ye Fransa ile arasındaki Manş Denizi üzerinden gelen göçmenlerin sayısı geçen yıl 8420'yi görerek yeni bir rekor kırdı. Bu yıl şimdiden Manş Denizi üzerinden 800'den fazla göçmen geldi.