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İngiltere’den Trump’ın kızı İvanka’ya özür

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinlerin İngiliz medyasında yayımlamasının ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
İngiltere’den Trump’ın kızı İvanka’ya özür

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinlerin İngiliz medyasında yayımlamasının ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.


İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, basına sızan raporlarla alakalı soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.


İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’a ait olduğu öne sürülen notların gazeteye sızdırılması Trump’ı kızdırdı ve İngiltere’nin onları kimlerin açıkladığına dair taleplerini tetikledi. ABD ziyaretinde olan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Trump’ın kızı Ivanka’yla yapacağı görüşmede kendisinden özür dileyeceğini söyledi. Fox, "Devlet memurlarımızın ya da politik unsurlarımızın, sahip olduğumuz beklentilere ya da ABD’nin beklentilerine uyan bir şekilde cevap vermediği için özür dilerim. Bu nitelikten kaynaklanan kötü niyetli sızıntılar profesyonelce değidir ve etik dışıdır. Bu nedenle ilişkilerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da daha geniş güvenlik çıkarlarımızı etkileyebilir" dedi.


Trump, Darroch hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu adamın büyük hayranları değiliz ve İngiltere’ye iyi hizmet etmedi, bunu anlayabiliyorum ve onun hakkında bir şeyler söyleyebilirim ancak boş vereceğim" dedi.


Darroch, 2017’den günümüze kadar olan hükumet notlarında Beyaz Saray’daki iç çatışmalara dair raporların çoğunlukla doğru olduğunu ve geçtiğimiz ay Trump’ın İran’a askeri bir saldırı başlatması kararı konusundaki karmaşayı açıkladığını ifade ediyor. İngiliz medyasında yer alan bir notta Darroch, "Bu yönetimin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, az hizip verilmiş ve diplomatik olarak daha az sakar ve beceriksiz olacağına gerçekten inanmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Fox, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yaptığı açıklamada, Darroch’un ifade ettiği görüşlerin İngiliz hükümetine ait olmadığını belirtti. Eski Savunma Bakanı Michael Fallon, Darroch’un büyükelçi olarak görev süresinin yakında sona ereceğini söyledi. Fox basına yaptığı açıklamasında, "Tüm elçilerden, gönderildikleri hükumetlerin güçlü ve zayıf yönlerini dürüstçe bildirmeleri istenir. Bu tür yayınlar yayınlandığında ilişkilere açıkça zarar veriyor" dedi.


İngiltere’nin Brexit Partisi’nin Lideri Nigel Farage ise Darroch gibi şahsiyetlerin Muhafazakar Parti üyeleri tarafından Theresa May’ı Boris Johnson ile değiştirmek istemeseler etrafta olmayacağını söyledi.


Bununla birlikte, Farage, Trump’a yakın olmasına rağmen kendisinin İngiltere’nin Washington’daki yeni büyükelçisi olmayacağını açıklayarak, "Bu iş için doğru adam olduğumu sanmıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
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