İngiltere'den Taliban açıklaması: 2 ülkeye ihtiyacımız var

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Telegraph gazetesine demecinde, “Rusya ve Çin gibi potansiyel olarak ılımlaştırıcı etkisi olabilecek ülkelerden yardım istememiz gerekecek. Rahatsız edici olsa da bu böyle” dedi.

İngiltere, bir dizi anlaşmazlık nedeniyle Rusya ve Çin’le gergin ilişkilere sahip.

ABD ile müttefiklerinin geri çekilmesi ile Taliban, Afganistan’ın neredeyse tamamında kontrolü ele geçirmiş durumda. Rusya ile Çin’in, Taliban temsilcileri ile iletişimde olan ülkelerden olduğu biliniyor.

Rusya Dışişleri yetkilileri, Taliban’ın Afganistan’ın yönetimini ele geçirmiş olmasının, bu ülke ile ilişki kurarken hesaba katılması gereken bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Batılı güçlerin birçoğu Taliban ile iletişim kurmayı reddederken, içlerinde söz konusu gerçekliği kabullenmiş olanlar da bulunuyor.