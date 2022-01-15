İngiltere'den sonra şimdi de Hollanda! Dünya genelinde kısıtlamalar gevşetiliyor
Hollanda hükümeti, artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirdiği kısmi kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırdı. İngiltere, koronavirüs vakalarında karantina süresini 5 güne düşürdü. Ülkedeki karantina süresi daha önce 7 gündü. ondan önce ise 14 günlük karantina uygulanıyordu.
Katı kısıtlama kurallarının hakim olduğu Hollanda'da yeni döneme giriliyor.Buna göre berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.
Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri tekrar düzenlenebilecek.
Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.