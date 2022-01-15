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Dünya İngiltere'den sonra şimdi de Hollanda! Dünya genelinde kısıtlamalar gevşetiliyor
Dünya

İngiltere'den sonra şimdi de Hollanda! Dünya genelinde kısıtlamalar gevşetiliyor

Hollanda hükümeti, artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirdiği kısmi kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırdı. İngiltere, koronavirüs vakalarında karantina süresini 5 güne düşürdü. Ülkedeki karantina süresi daha önce 7 gündü. ondan önce ise 14 günlük karantina uygulanıyordu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 17:31:00 - 2022-01-15 17:35:13
İngiltere'den sonra şimdi de Hollanda! Dünya genelinde kısıtlamalar gevşetiliyor

Katı kısıtlama kurallarının hakim olduğu Hollanda'da yeni döneme giriliyor.Buna göre berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.

Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri tekrar düzenlenebilecek.
Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.

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