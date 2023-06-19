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Dünya İngiltere'den şok karar çıktı, duyurdu: Rakiplere karşı devam eden ticareti artırmak için başlandı! Yeni plan
Dünya

İngiltere'den şok karar çıktı, duyurdu: Rakiplere karşı devam eden ticareti artırmak için başlandı! Yeni plan

Yeniakit Publisher
2023-06-19 18:42:00 -
İngiltere'den şok karar çıktı, duyurdu: Rakiplere karşı devam eden ticareti artırmak için başlandı! Yeni plan

İngiltere'nin Brexit sonrası gelişmekte olan ülkelerle iki ülke ticareti yaparken ve ikili ticaretini sadeleştirmek ve artırmak için uygulayacağı yeni planı bugün devreye girdi, plan ortaya çıktı! Trabzon Havalimanına dış ülkelerden ticaret için sefer yapılmaya başlandı. Şok eden kararı aldı! Dünya pazarlarını da ele geçirmeye hazırlanıyor.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere, gelişmekte olan ithal edilen ürünlerin vergilerini düşürecek ve ticaret kurallarını büyük ölçüde sadeleştirdi.

Bugün devreye giren yeni Brexit sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerle Ticaret Planı (DCTS), 3,3 milyar insanın yaşadığı 65 ülkeyle ticareti kapsıyor. Plan kapsamında, söz konusu ülkelerden daha fazla ürünün basit kurallarla ithal edilmesi planlanıyor.

Ürünlerde azaltılan veya kaldırılan vergiler sayesinde İngiltere'deki işletmelerin yıllık 9 milyar sterlini bulan ithalatının 770 milyon sterlin düşürülebileceği öngörülürken, azalan maliyetlerin İngiltere'deki tüketicilere de yansıması bekleniyor.

Plan kapsamında 37'si Afrika, 26'sı Asya ve Orta Doğu ve 2'si Amerika kıtasından ülkeler yer alırken, İngiltere, bu ülkelerden son 3 yılda 22,8 milyar sterlin ithalat gerçekleştirdi.
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