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Gündem İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin
Gündem

İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik skandal uyarılarını hemen hemen her ay yapıyor. İngilizler bu kez, Hakkari ve Şırnak'tan uzak durma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 16:09:00 -
İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları gezilerde Hakkari ve Şırnak'tan uzak durma çağrısı yaptı.

İngiliz basını, ülkede birçok kişinin yaz tatili için şimdiden plan yaptığını, Türkiye'nin de popüler tatil merkezlerinden biri olduğunu yazdı. Milyonlarca İngiliz'in geçen yıl İstanbul ve Kapadokya'ya akın ettiğine dikkat çekilirken, hükümetin yeni yayınladığı uyarıda bazı bölgelere seyahat edilmemesinin istediği kaydedildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, uyarıda, Hakkari ve Şırnak'ın Suriye ve Irak sınırına yakın olması ve olası terör saldırıları nedeniyle tehlikeli olabileceği, buraya gidecek İngilizlerin ekstra önlem alması gerektiği ifade edildi. Öte yandan İngiliz hükümeti, Türkiye'nin genel olarak turistler için güvenli bir ülke olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçen sene de vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısında bulunmuştu.

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Yorumlar

Rabia Zafer

UZUN BACAKLI SİNSİ İNGİLİZLER NE İMA EDİYORLAR SORMALI.
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