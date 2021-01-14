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Teknoloji İngiltere'den skandal SİHA kararı! Şamarı yiyen Ermenistan şikayet etti
Teknoloji

İngiltere'den skandal SİHA kararı! Şamarı yiyen Ermenistan şikayet etti

İngiliz Andair şirketi Ermenistan'ın talebi üzerine skandal bir karara imza atarak Bayraktar TB2 SİHA’lara parça tedarikini durdurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:12:00 -
İngiltere'den skandal SİHA kararı! Şamarı yiyen Ermenistan şikayet etti

Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları karşısında bozguna uğrayan Ermenistan İngiltere'ye ağladı. Bayraktar TB2 SİHA'larda kullanılan yakıt sistemi bileşenlerini tedarik eden İngiliz Andair şirketi skandal bir karara imza atarak söz konusu bileşenin teslimatını durdurduğunu açıkladı.

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, teslimatı Kanada üzerinden durdurulan Wescam yapımı MX-15 kameralardan sonra yeni bir ambargoyla daha karşı karşıya. Bayraktar TB2’ye yakıt sistemi tedarik eden İngiliz Andair şirketi tarafından 11 Ocak 2021 günü yayımlanan resmi belgeye göre, söz konusu şirket tarafından Baykar’a tedarik edilen yakıt sisteminin teslimatının durdurulduğu açıklandı.

Bahsedilen belgede yer alan açıklamalara göre söz konusu kararın, İngiltere’deki Ermenistan Büyükelçiliği’nin talebi üzerine alındığı ifade edildi. Belgede yer alan açıklamalara göre Ermenistan Büyükelçiliği’nin, Baykar’a yapılan tedarikin durdurulmasıyla ilgili olarak Andair şirketiyle Kasım 2020’de temasa geçtiği belirtildi. 11 Ocak 2020’de yayımlanan açıklamada şirket, Ermenistan Büyükelçiliği ile temasa geçtikten sonra açılan soruşturmanın ardından malzeme tedarikini durdurduğunu ve Baykar’dan gelen tüm siparişlerin iptal edildiğini bildirdi.

Hatırlanacağı üzere, Bayraktar TB2’lerde kullanılan ürünlerden (sırasıyla) Rotax yapımı 912 serisi motorların ve Wescam yapımı MX-15 kameraların teslimatı durdurulmuştu. Baykar Savunma, söz konusu kısıtlamaları Aselsan’ın CATS kamerası ve TEI’nin PD170 motoruyla aşmıştı.

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