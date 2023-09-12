  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için düşündüğü isimler

Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!

McDonald's ve Tesla yeniden sahnede: İlginç bir tasarım! Sosyal medyada ilgi çeken tatlı kaşığı!

CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na: Liboş liboş konuşuyorsun!

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi! 'Erbakan böyle bir konuşma yapmadı'

Elektrikli araç satışı altı kat arttı: Türkiye’nin milli TOGG T10X'i lider oldu! Türkiye'ye ciddi para girişi olacak

Fas Almanya'nın yardım teklifine ilişkin kararını duyurdu: Kabul etmedi! Açıklama sonrası ortalık karıştı!

Akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam yolda: güncel 11 Eylül 2023 Benzin ve motorin LPG fiyatı kaç TL
Dünya İngiltere'den Rusya'ya tehlikeli suçlama
Dünya

İngiltere'den Rusya'ya tehlikeli suçlama

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:55:00 -
İngiltere'den Rusya'ya tehlikeli suçlama

İngiltere, Rusya'yı Karadeniz'de sivil bir kargo gemisini hedef almakla suçladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın 24 Ağustos'ta Karadeniz'de sivil bir kargo gemisini hedef aldığını söyledi. İstihbarat raporlarına dayanarak konuşan Sunak, füze saldırısının önlendiğini kaydetti.

Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından parlamentoda konuşan İngiliz Başbakan Sunak, gizliliği kalkan bir istihbarat raporunun içeriğini açıkladı.

Başbakan Sunak, Rusya'nın Liberya bandıralı sivil bir kargo gemisine 24 Ağustos'ta füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Çoklu füze saldırısının başarılı şekilde önlendiğini kaydeden Sunak şu ifadeleri kullandı:

"Gizliliği kaldırılmış istihbarat sayesinde, Rus ordusunun 24 Ağustos'ta Karadeniz'de çok sayıda füzeyle bir sivil kargo gemisini hedef aldığını biliyoruz."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise limana yanaşmış Liberya bandıralı kargo gemisini hedef alan füzelerin başarıyla vurulduğunu belirtti. Açıklamada kargo gemisinin, aralarında iki Kalibr füzesinin de olduğu Karadeniz Filosu'ndan atılan füzelerle hedef alındığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra Odesa'dan dört kargo gemisi yola çıktı. Rusya Karadeniz'de hareket eden gemileri askeri kargo gemisi olarak göreceğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews

İngiltere'de cezaevinden firar eden terör şüphelisi eski askerin başına 670 bin Türk Lirası ödül kondu! Akılalmaz kaçış planı
İngiltere'de cezaevinden firar eden terör şüphelisi eski askerin başına 670 bin Türk Lirası ödül kondu! Akılalmaz kaçış planı

Dünya

İngiltere'de cezaevinden firar eden terör şüphelisi eski askerin başına 670 bin Türk Lirası ödül kondu! Akılalmaz kaçış planı

Çin Başbakanı Li'den İngiltere'ye, 'ekonomi' uyarısı
Çin Başbakanı Li'den İngiltere'ye, 'ekonomi' uyarısı

Dünya

Çin Başbakanı Li'den İngiltere'ye, 'ekonomi' uyarısı

İngiltere'den Çin'e casusluk tepkisi
İngiltere'den Çin'e casusluk tepkisi

Dünya

İngiltere'den Çin'e casusluk tepkisi

BMW açıkladı: İngiltere'deki Mini markasını tamamen elektrikli hale getirecek! Dev proje, milyonlarca dolar
BMW açıkladı: İngiltere'deki Mini markasını tamamen elektrikli hale getirecek! Dev proje, milyonlarca dolar

Otomotiv

BMW açıkladı: İngiltere'deki Mini markasını tamamen elektrikli hale getirecek! Dev proje, milyonlarca dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23