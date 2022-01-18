İngiltere'den 'Prens Harry' kararı

Prens Harry, kendisi ve ailesi için istediği, Birleşik Krallık'ı ziyaret ettiğinde polis koruması talebinin reddedilmesinin ardından karara tepki gösterdi.

İngiltere'de eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakan ve ABD'ye taşınan Prens Harry'nin ülkedeki polis koruması hakkı da elinden alınmıştı.

Prens Harry geçtiğimiz günlerde ise İngiltere'ye muhtemel ziyaretinde koruma talep etmiş fakat İçişleri Bakanlığı Prens Harry'nin talebini kraliyetteki görevlerinden ayrılması nedeniyle reddetmişti.

Bir hükümet sözcüsü, İngiltere'nin "koruma sisteminin titiz ve orantılı olduğunu" söyleyerek kararda adil ve eşit davranıldığını ifade etmişti.

Ancak Prens Harry'nin alınan karara tepkisi sert oldu. Sussex Dükü Harry'nin yasal temsilcisi aracılığıyla yayımlanan bildiride "Böyle bir korumanın yokluğunda Prens Harry ve ailesi evine dönemez" denildi.

Sözcü açıklamasında “Prens Harry, doğumuyla birlikte güvenlik riski yaşamaya başladı. O, tahtta altıncı sırada ve Afganistan'da muharebe görevi yaptı. Ailesi ile son yıllarda neo-Nazi ve aşırılıkçı tehditlere maruz kaldı. Kurum içindeki rolü değişse de, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olarak profili değişmedi. Ancak aynı şekilde bu tehditler de değişmedi. Prens Harry'nin bu noktadaki amacı çok net: evi olan Birleşik Krallık'ı çocuklarının da tanıyıp görmesi ve bunun için de gerekli güvenliğin sağlanması..." dedi.

Prens Harry'nin talebi bakanlık tarafından 2 kez reddedilirken, açıklamaların ardından geri adım atılıp atılmayacağı ise henüz bilinmiyor.