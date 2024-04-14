  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist rejimden savaş önlemi! Bu gece zorlu geçecek

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

İran saldırıyı resmen duyurdu! "Siyonist rejim düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef alındı"

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

YSK: Seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvuruları reddetti! Ardından açıklamalarda bulundu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!
Dünya İngiltere'den Orta Doğu'ya savaş uçağı yığınağı
Dünya

İngiltere'den Orta Doğu'ya savaş uçağı yığınağı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 03:15:00 -
İngiltere'den Orta Doğu'ya savaş uçağı yığınağı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını açıkladı.

Bakan Shapps, X hesabından yaptığı açıklamada, RAF'a ait ilave jetler ve havada yakıt ikmali yapan tankerlerin, İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki mevcut DEAŞ karşıtı Shader Operasyonu'nu desteklemek üzere Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

Shapps, "İran'ın İsrail'e karşı başlattığı anlamsız hava saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı bölgesel güvenliği daha da zayıflatmaktan başka işe yaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için İsrail ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini kaydeden Shapps, barış ve istikrarın herkesin çıkarına olduğunu vurguladı.

Bakan Shapps, İran'ın her türlü istikrarsızlaştırıcı davranışa derhal son vermesi çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki tırmanışa karşılık olarak ve müttefiklerimizle ortaklaşa olarak, İngiltere Başbakanı (Rishi Sunak) ve ben, RAF'a ait ilave unsurların konuşlandırılması için yetki verdik. RAF jetleri ve havada yakıt ikmali yapan tankerler, İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki mevcut DEAŞ karşıtı operasyonu olan Shader Operasyonu'muzu destekleyecek. Ayrıca, bu jetler gerektiğinde mevcut görevlerimizin menzili içerisinde havadan gelebilecek saldırıları da önleyecek."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz Sky News televizyonu da kaynaklarına dayandırdığı haberinde, RAF jetlerinin İsrail'in savunmasında görev aldığını bildirdi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes
Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

Gündem

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor
İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Dünya

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli
Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

Gündem

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

Dünya

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı
İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

Dünya

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu
İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu

Dünya

İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu

İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü
İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü

Dünya

İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü

İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Dünya

İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”
Gündem

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

31 Mart seçimlerinde CHP’nin büyükşehirleri alması laik kesimde özgüven patlamasına neden oldu. Zafer sarhoşluğundan kendini kaybetmiş bazı ..
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Kazakistan yetkilileri, ülkeye kaçak yollarla ucuz tahıl girişini engellemek için başlattıkları kara, demir ve deniz yoluyla yapılan tahıl i..
Gündem

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısıyla gündeme gelmişti... Gereken yapıldı!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı provokatif yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Evren Barış Yavuz gözaltına alındı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23