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Dünya İngiltere'den o ülkeye flaş yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den o ülkeye flaş yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması üzerine kendi yaptırımlarını uygulayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 06:12:00 -
İngiltere'den o ülkeye flaş yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, geçtiğimiz haftalarda Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadıklarını bildirdi.

Oy verme ve sayım sırasında uluslararası gözlemcilere izin verilmediğini aktaran Raab, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak seçildiği iddiası üzerine gösteriler başladığına ve eylemcilerin yeni seçim istediğine dikkat çekti.

"Bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz"

Lukaşenko yönetiminin protestoculara müdahalesini dünyanın dehşet içinde izlediğini belirten Raab, seçimlerin hileli olduğunu ifade etti.

Konuyu, ABD, Fransa, Almanya, Litvanyalı yetkililer ve Belaruslu muhalif liderlerle görüştüklerini kaydeden Raab, "Öncelikle bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz. İkinci olarak da Belarus halkına karşı yapılan eşkiyalığı kınıyoruz." dedi.

AB'siz harekete geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yönelik yaptırımları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) nedeniyle uygulanamamıştı. AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlayan GKRY, Belarus'a yönelik yaptırımları veto etmişti.

Lukaşenko'nun yeniden göreve başlaması nedeniyle ülke olarak harekete geçtiklerini aktaran Raab, "Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım ekibine, ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara yönelik Magnitsky yaptırımları hazırlaması talimatı verdim. Uygun listeleri acilen hazırlamak için ABD ve Kanada ile işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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