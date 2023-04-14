İngiltere'den kripto paralar için resmi adım!

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu, İngiltere’nin ilk düzenlenmiş Bitcoin endeks vadeli işlemleri ve options türevlerinde ticaret ve takasını sunmak için Küresel Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar (GFO-X) ile işbirliği yaptığını duyurdu

Londra Borsası (London Stock Exchange Group, LSEG) İngiltere'nin ilk düzenlenmiş BTC (Bitcoin) endeksi vadeli işlemleri ve opsiyon türevlerinde alım-satım-takas işlemlerini sunmak için Global Futures and Options (GFO-X) ile işbirliği yaptığını bildirdi

LSEG'nin iştiraklerinden LCH SA ve GFO-X'ten yapılan ortak açıklamada, işbirliği kapsamında LCH SA, GFO-X'te işlem gören nakit ödemeli BTC endeks türevleri için yenilikçi takas hizmeti olan DigitalAssetClear'ı piyasaya sunacağı belirtildi.

DigitalAssetClear'ın piyasaya bu yılın son çeyreğinde sunulması planlanıyor.

Piyasaya sürüldüğünde GFO-X, nakit ödemeli BTC endeks vadeli işlemleri ve opsiyonlarında alım satım sunacak.

LCH, ticaret merkezi GFO-X ile olan ortaklığının, büyüyen kripto varlıklara olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

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'GÜVENLİ ORTAM' İHTİYACI

Açıklamada görüşlerine yer verilen GFO-X CEO'su Arnab Sen, dijital varlıkların ticaretine ilişkin piyasadaki son gelişmelerin ardından büyük finansal kurum müşterilerinin varlıklarını korurken geniş ölçekte ticaret yapabileceği güvenli ve düzenlenmiş bir ortama ihtiyacının önemini artırdığını ifade etti.

İngiltere'nin tamamen dijital varlık vadeli işlemlerine ve opsiyonlarına odaklanan ilk düzenlemeye tabi ve merkezi olarak onaylanmış ticaret merkezi olduklarını kaydeden Sen, dijital varlık türevlerinin alım-satım ve takas gereksinimlerinin yüksek düzeyde düzenlenmiş bir ortamda karşılanabilmesini amaçladıklarını aktardı.

LCH DigitalAsset Clear Direktörü Frans Soussan, GFO-X üzerindeki nakit ödemeyle kripto türev sözleşmeleri için merkezi takasın sunulmasının pazar için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu ürünler için düzenlenmiş bir pazar oluşturmayı ve pazarın güvenli büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.