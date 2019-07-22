İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle! Basra Körfezi'ne nükleer denizaltı yolluyorlar

İran'ın İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerine el koymasının ardından gerilim giderek tırmanıyor.

Tarafalardan peş peşe sert açıklamalar gelirken, İngiltere medyası 'Kraliyet Donanması'nın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için bölgeye nükleer denizaltı göndereceğini ileri sürdü.

Daily Express'e konuşan askeri kaynaklar İngiltere'nin, seyir füzeleri ve ağır torpidolarla donatılan 7 bin 500 tonluk Astute sınıfı nükleer denizaltıyı bölgeye göndereceğini söyledi. Kaynaklar kararın tamamen savunma amaçlı olduğunu da belirtti.

Seçkin komandolar da gidiyor

The Sun gazetesinde yer alan haberde ise bölgeye, deniz kuvvetlerinin seçkin komando birimi ''42 Komando''nun da gönderileceği belirtildi.

Haberde, HMS Duncan hava savunma destroyerinin Bahreyn'de bulunan HMS Montrose fırkateyninine destek için gönderildiği belirtildi. Donanmanın bölgede 4 savaş ve bir çıkarma gemisi olduğu da hatırlatıldı.

The Sun'a konuşan askeri uzman, ''Daha fazlasını gönderebiliriz, ancak bu haftalar sürebilir. Komandolar kısa sürede en iyi seçim. Bu adamlar ticari gemilere de yerleştirilebilir. Bu hamlelerimizin amacı güvenlik, gerilimi tırmandırmak değil.'' dedi.