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Dünya İngiltere'den haddi aşan kaos açıklaması: Elçi dışişlerine çağırıldı!
Dünya

İngiltere'den haddi aşan kaos açıklaması: Elçi dışişlerine çağırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 13:52:00 -
İngiltere'den haddi aşan kaos açıklaması: Elçi dışişlerine çağırıldı!

Irak Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Bağdat büyükelçisi Stephen Hitchen'in Irak ile ilgili "ülkede istikrar olmadığı ve devletin güçsüz olduğu" yönündeki açıklamaları nedeniyle İngiltere'ye nota verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen'in "ülkede istikrar olmadığı ve devletin güçsüz olduğu" yönündeki açıklamalarından dolayı, Büyükelçilik Maslahatgüzarına nota verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, İngiliz Büyükelçisinin açıklamaları nedeniyle nota verildiği kaydedildi.

"IRAK DEVLETİ GÜÇLÜ DEĞİL" DEMİŞTİ

İngiltere Büyükelçisi Hitchen katıldığı bir programda, Irak'ta çalışmak isteyen İngiliz şirketlerinin karşılaştığı sorunların bir bölümünün, 'kontrolsüz silahlar' olduğunu dile getirerek, "Devlet çerçevesi dışındaki milislerin, özellikle de Batı'ya karşı çok agresif konuşan milislerin varlığıdır. Bir ülkenin çalışanlarına yönelik milis tehdidi varsa şirketlerin paralarını o ülkeye yatırması zor. Irak'taki istikrarsızlık durumundan korkuyoruz çünkü bu durum iç sorunlara yol açıyor ve herhangi bir güvenlik kaosu bölgeyi, hatta Avrupa'yı istikrarsızlaştıracak sonuçlara yol açabilir. Irak halkının yaşam standardını iyileştirebilecek güçlü bir Irak devleti görmek istiyoruz. Ancak devlet şu anda güçlü değil. Irak'taki kaos koşullarından daha farklı koşullar istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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