İngiltere'den göçmenler için sert önlemler

Münübe Yılmaz

Göçmenlere yönelik baskıları artıracak olan İngiltere hükümeti, göçmen yasasında sert önlemler alacak. İngiltere yasa dışı göçmen sorunun çözümü için yeni bir plan hayata geçirerek, göçmenleri başvuruları onaylanana kadar üçüncü ülkelerine gönderecek. Planın detayları ile alakalı açıklamalarda bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel "Son on yılın en önemli revizyonu” olarak tanımladığı yasanın, yasa dışı göç şebekeleriyle mücadele ederek, haksız sığınma talebinde bulunanları durduracağını belirtti. Yasa dışı göçmenlerin sığınma hakkı verilse bile yerleşim hakkına sahip olamayacağını ifade eden yasa, göçmenlere 30 ay süreyle “geçici koruma” statüsü sağlayacak, sığınma talepleri reddedilenleri ise sınır dışı edecek. Geçen yıl Fransa’dan Manş Denizi üzerinden 8 bin 500 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla girdiği İngiltere, bu yıl 800’den fazla göçmen bekliyor.